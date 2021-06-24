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Посол США: не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление даже после освобождения всех политзаключенных

24.06.2021 19:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим Александра Лукашенко. Об этом в эфире «Объектива» на телеканале «Белсат» заявила посол США Джули Фишер.

Посол США: не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление даже после освобождения всех политзаключенных
Отвечая на вопрос ведущего, как Вашингтон будет вести себя в случае освобождения политзаключенных, глава дипломатической миссии США заявила:

«Я думаю, что с нашей стороны, со стороны Соединенных Штатов, мы очень ясно выразили ожидания от режима. Мы ждем освобождения всех политзаключенных. Их число, к сожалению, неизменно растет каждый день. То есть, мы двигаемся в неправильном направлении. Мы видим, что режим движется в неправильном направлении, когда речь идет о политзаключенных. Мы очень четко призвали режим вести умный и инклюзивный национальный диалог, который приведет к новым выборам, которые могут быть проведены под международной эгидой. Это необходимые шаги. И мы очень четко заявили о наших ожиданиях и нашей позиции».

Подчеркнув важность освобождения каждого политзаключенного, Джули Фишер отметила:

«Я не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление. Я точно не ожидаю, что будут такие действия даже после освобождения всех политических заключенных, участия в инклюзивном диалоге и движения к новым выборам».

Полностью интервью выйдет в воскресенье 27 июня в программе «Неделя». Там среди прочего будет обсуждаться беларусский вопрос на встрече Джо Байдена и Владимира Путина, а также расширение финансовой помощи беларусскому гражданскому обществу.
 
 
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Несмотря на возможное освобождение части или даже всех политзаключенных, Соединенные Штаты Америки вряд ли уменьшат давление на режим Александра Лукашенко. Об...
 
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