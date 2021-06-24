ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Вильнюсе люди вышли поддержать политзаключенных Беларуси

24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

«Статкевич — герой Беларуси», «Свободу Виктору Бабарико!» — с такими плакатами участники акции собрались на Ратушной площади в четверг.

В Вильнюсе люди вышли поддержать политзаключенных Беларуси

В Вильнюсе люди вышли поддержать политзаключенных Беларуси

В Вильнюсе люди вышли поддержать политзаключенных Беларуси

Они требуют освобождения всех политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского, Игоря Лосика (сегодня начался процесс по их уголовному делу – прим. «С»).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Статкевич — герой Беларуси», «Свободу Виктору Бабарико!» — с такими плакатами участники акции собрались на Ратушной площади.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посол США: не думаю, что Соединенные Штаты уменьшат давление даже после освобождения всех политзаключенных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by