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В Вильнюсе люди вышли поддержать политзаключенных Беларуси
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
«Статкевич — герой Беларуси», «Свободу Виктору Бабарико!» — с такими плакатами участники акции собрались на Ратушной площади в четверг.
Они требуют освобождения всех политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского, Игоря Лосика (сегодня
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«Статкевич — герой Беларуси», «Свободу Виктору Бабарико!» — с такими плакатами участники акции собрались на Ратушной площади.
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