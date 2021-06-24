Пункты бесплатной выдачи питьевой воды работают в Могилеве в связи с жарой

Источник материала: ОНТ

Могилеве в связи с жарой" class="one-news__figure-img">

Сотрудники и волонтеры Белорусского общества Красного Креста организовали в Могилеве пункты бесплатной выдачи питьевой воды, пишет БЕЛТА со ссылкой на председателя Ленинской районной организации БОКК Надежду Вигуро.

В Могилеве питьевую воду выдают в Октябрьском и Ленинском районах по адресу улица Якубовского, 33 и Юбилейный бульвар, 5. позволяет человеку найти питье в шаговой доступности.

С 23 июня на территории мемориального комплекса «Буйничское поле» организовано дежурство, поскольку там проходят репетиции торжественного мероприятия к 80-летию обороны города от немецко-фашистских захватчиков в годы войны и празднованию Дня Независимости.

ФОТО: pixabay





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