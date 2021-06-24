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Сильные ливни и грозы прогнозируют 24 июня в Бресткой области. Как вести себя во время непогоды? Советы МЧС

24.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильные ливни и грозы прогнозируют 24 июня в Бресткой области. Как вести себя во время непогоды? Советы МЧС

24 июня с 16:00 до 21:00 на большей части территории Брестской области ожидаются грозы, пишет МЧС со ссылкой на Белгидромет.

Во время гроз может быть сильный ливень, град, шквалистый ветер порывами до 15-20 м/сек.

Рекомендации для населения при грозе:

Если вы находитесь в доме в сельской местности, в первую очередь необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Растапливать печь и разговаривать по телефону не следует. Отключите бытовые приборы – телевизор, радио. 

Рекомендации для населения при сильном ливне:

В случае, если во время ливня вы находитесь в автомобиле, постарайтесь объехать подтопленные участки, а не преодолевать их. 

ФОТО: pixabay

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24 июня с 16:00 до 21:00 на большей части территории Брестской области ожидаются грозы, пишет МЧС со ссылкой на Белгидромет. Во время гроз может быть сильный ливень,...
 
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