Сильные ливни и грозы прогнозируют 24 июня в Бресткой области. Как вести себя во время непогоды? Советы МЧС

Источник материала: ОНТ

24 июня с 16:00 до 21:00 на большей части территории Брестской области ожидаются грозы, пишет МЧС со ссылкой на Белгидромет.

Во время гроз может быть сильный ливень, град, шквалистый ветер порывами до 15-20 м/сек.

Рекомендации для населения при грозе:

Если вы находитесь в доме в сельской местности, в первую очередь необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Растапливать печь и разговаривать по телефону не следует. Отключите бытовые приборы – телевизор, радио.

Рекомендации для населения при сильном ливне:

В случае, если во время ливня вы находитесь в автомобиле, постарайтесь объехать подтопленные участки, а не преодолевать их.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram