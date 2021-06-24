Дети-солдаты совершили массовое убийство в Буркина-Фасо

Источник материала: ОНТ

Дети-солдаты в возрасте 12–14 лет совершили убийство, жертвами которого стали свыше 100 человек, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти.

В начале июня в вооруженные люди напали на поселение Солхан на севере страны. Как сообщили в правительство, в результате погибли 132 человека, еще 40 получили ранения.

В фонде осудили привлечение детей к вооруженным группировкам.

ФОТО: pixabay





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