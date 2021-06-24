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Дети-солдаты совершили массовое убийство в Буркина-Фасо
Источник материала: ОНТ
Дети-солдаты в возрасте 12–14 лет совершили убийство, жертвами которого стали свыше 100 человек,
В начале июня в вооруженные люди напали на поселение Солхан на севере страны. Как сообщили в правительство, в результате погибли 132 человека, еще 40 получили ранения.
В фонде осудили привлечение детей к вооруженным группировкам.
ФОТО: pixabay
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Дети-солдаты в возрасте 12–14 лет совершили убийство, жертвами которого стали свыше 100 человек, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) со ссылкой на местные власти. В...
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