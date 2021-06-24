Грозы с градом и до +36°C: прогноз погоды на 25 июня

Источник материала: ОНТ

В пятницу переменная облачность. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, большая вероятность гроз, возможен град. Ветер ночью неустойчивый, днем южный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление будет падать.

Утром температура воздуха составит от +21°С по западу до +25°С по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям на пару градусов прохладнее. В середине дня столбики термометров поднимутся от +26°С по западу и до +36°С по юго-востоку. К вечеру – от +21°С по Гродненской области до +31°С по Гомельской.

В выходные дни начнут поступать более прохладные воздушные массы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные грозовые дожди. Днем, при грозах, сильные дожди, возможен град. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в субботу ночью +16°С…+22°С, днем +21°С…28°С, лишь по юго-востоку пока еще сохранится жара до +36°С. Но и в воскресенье она и там пойдет на спад.

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