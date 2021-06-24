При пожаре в общежитии Гродно эвакуировали 31 человека

Источник материала: ОНТ

Гродно эвакуировали 31 человека" class="one-news__figure-img">

В Гродно в общежитии на улице Сокольской произошел пожар. Спасатели эвакуировали 31 человека, один жилец спасен, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сотрудники МЧС эвакуировали 31 человека, включая троих детей. После проветривания комнат и коридоров жильцы вернулись в помещение.

Спасатели ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается. По одной из версий, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

ФОТО: БЕЛТА





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