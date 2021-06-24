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При пожаре в общежитии Гродно эвакуировали 31 человека
Источник материала: ОНТГродно эвакуировали 31 человека" class="one-news__figure-img">
В Гродно в общежитии на улице Сокольской произошел пожар. Спасатели эвакуировали 31 человека, один жилец спасен,
Сотрудники МЧС эвакуировали 31 человека, включая троих детей. После проветривания комнат и коридоров жильцы вернулись в помещение.
Спасатели ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается. По одной из версий, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.
ФОТО: БЕЛТА
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В Гродно в общежитии на улице Сокольской произошел пожар. Спасатели эвакуировали 31 человека, один жилец спасен, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Сотрудники МЧС...
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