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При пожаре в общежитии Гродно эвакуировали 31 человека

24.06.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

При пожаре в общежитии Гродно эвакуировали 31 человекаГродно эвакуировали 31 человека" class="one-news__figure-img">

В Гродно в общежитии на улице Сокольской произошел пожар. Спасатели эвакуировали 31 человека, один жилец спасен, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сотрудники МЧС эвакуировали 31 человека, включая троих детей. После проветривания комнат и коридоров жильцы вернулись в помещение.

Спасатели ликвидировали возгорание. Причина пожара устанавливается. По одной из версий, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

ФОТО: БЕЛТА


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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в общежитии на улице Сокольской произошел пожар. Спасатели эвакуировали 31 человека, один жилец спасен, пишет БЕЛТА со ссылкой на МЧС. Сотрудники МЧС...
 
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