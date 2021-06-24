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Рабочий погиб на предприятии в Березовском районе
Источник материала: ОНТ
Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Березовском районе. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Следователи опросили родственников и коллег погибшего. Назначены экспертизы.
ФОТО: СК
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Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели рабочего в Березовском районе. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале. Следователи опросили...
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