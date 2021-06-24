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Кот принес мышь на свидание своей возлюбленной и восхитил Сеть
Источник материала: ОНТ
В соцсетях набирает популярность ролик, где кот пришел на свидание к своей подружке и вместо цветов принес живую мышку.
Видео набирает популярность Instagram. Оно уже набрало более 1,2 миллиона просмотров.
Забавно, что мышка еще была живая, и когда кот ее отпустил в лапы возлюбленной, та его упустила.
Комментаторы были в восторге от такого подарка: «Ахаххах, учитесь, мужики», «Все как у всех: добычу принес мужик, а любимой готовить», «Мне нравится, как он вальяжно разлёгся с чувством выполненного долга», «А кошечка-то мышь и упустила. Типичная женщина».
Фото:
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В соцсетях набирает популярность ролик, где кот пришел на свидание к своей подружке и вместо цветов принес живую мышку. Видео набирает популярность Instagram. Оно уже...
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