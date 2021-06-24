Кот принес мышь на свидание своей возлюбленной и восхитил Сеть

Источник материала: ОНТ

В соцсетях набирает популярность ролик, где кот пришел на свидание к своей подружке и вместо цветов принес живую мышку.

Видео набирает популярность Instagram. Оно уже набрало более 1,2 миллиона просмотров.

Забавно, что мышка еще была живая, и когда кот ее отпустил в лапы возлюбленной, та его упустила.

Комментаторы были в восторге от такого подарка: «Ахаххах, учитесь, мужики», «Все как у всех: добычу принес мужик, а любимой готовить», «Мне нравится, как он вальяжно разлёгся с чувством выполненного долга», «А кошечка-то мышь и упустила. Типичная женщина».

Фото: .depositphotos.com

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