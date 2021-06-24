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"Автогол": шестеро болельщиков из Франции пропустили матч сборной, перепутав Будапешт с Бухарестом

24.06.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа болельщиков из Франции ошибочно прилетела в Бухарест вместо Будапешта и пропустила матч своей сборной против команды Венгрии на Евро 2020. Об этом 22 июня сообщило издание Jurnalul National.


Футбольные болельщики сборной Франции перепутали столицы Венгрии и Румынии
Фото: EPA

Франция против Венгрии играла в Будапеште 19 июня. Два Леона, Жоэль, Дидье, Мануэль и Жак сели на авиарейс в то утро, но приземлились в столице Румынии.

Свою ошибку они поняли за несколько часов до матча. Шестеро друзей приехали в Бухарест с болельщиками сборной Украины, они встретили их в аэропорту, приняв за венгерских фанатов.

Французы следовали за ними к пивным заведениям, думая, что они точно знают дорогу к стадиону.

Украинцы прибыли в Бухарест поддержать свою сборную накануне решающего матча в группе С против Австрии 21 июня, а вот шестерым фанатам сборной Франции пришлось смотреть поединок их команды против Венгрии за 800 км от стадиона в Будапеште – по телевизору.

Один из французских болельщиков признал, что до этого случая для него "не было разницы между Бухарестом и Будапештом".
 
 
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Группа болельщиков из Франции ошибочно прилетела в Бухарест вместо Будапешта и пропустила матч своей сборной против команды Венгрии на Евро 2020. Об этом 22 июня...
 
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