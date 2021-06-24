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Азаренко без борьбы снялась с турнира в Бад-Хомбурге

24.06.2021 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белоруска Виктория Азаренко не вышла на полуфинальный поединок турнира ВТА в Бад-Хомбурге против испанки Сары Соррибес-Тормо.

Накануне Азаренко обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7). Белоруска доигрывала поединок с травмой, в третьем сете она попросила медицинский тайм-аут, пишет smartpress.by

Призовой фонду турнира в Бад-Хомбурге составляет $235 тыс., соревнование завершается 26 июня.
 
 
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Белоруска Виктория Азаренко не вышла на полуфинальный поединок турнира ВТА в Бад-Хомбурге против испанки Сары Соррибес-Тормо.
 
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