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В Беларуси еще четыре человека признаны политзаключенными

24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и освобождения Яна Дайлиды, Петра Грецкого, Александра Потаповича и Николая Денисевича.

Ян Дайлида осужден приговором суда Октябрьского района Гродно на три с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Петр Грецкий осужден приговором суда Октябрьского района Гродно на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Александр Потапович осужден Гродненским областным судом в результате апелляционного рассмотрения протеста прокурора на приговор суда первой инстанции на два с половиной года лишения свободы.

Николай Денисевич осужден приговором суда Фрунзенского района Минска на четыре года лишения свободы.

Все эти уголовные дела связаны с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством.

Мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста, отмечают правозащитники.

В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ.

Преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными, говорится в заявлении белорусского правозащитного сообщества.  

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и их освобождения.
 
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