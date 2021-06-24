|
В Беларуси еще четыре человека признаны политзаключенными
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и освобождения Яна Дайлиды, Петра Грецкого, Александра Потаповича и Николая Денисевича.
Ян Дайлида осужден приговором суда Октябрьского района Гродно на три с половиной года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Петр Грецкий осужден приговором суда Октябрьского района Гродно на три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Александр Потапович осужден Гродненским областным судом в результате апелляционного рассмотрения протеста прокурора на приговор суда первой инстанции на два с половиной года лишения свободы.
Николай Денисевич осужден приговором суда Фрунзенского района Минска на четыре года лишения свободы.
Все эти уголовные дела связаны с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством.
Мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста,
В ряде случаев судебные заседания были проведены в закрытом режиме: на них не допускались представители общественности, правозащитники и представители СМИ.
Преследование указанных лиц носит политически мотивированный характер, а сами лица являются политическими заключенными, говорится в заявлении белорусского правозащитного сообщества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитное сообщество требует немедленного пересмотра приговоров и их освобождения.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)