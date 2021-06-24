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Без срока давности: Генпрокуратура Беларуси обнаружила новые факты геноцида в годы ВОВ
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается расследование уголовного дела о геноциде жителей в годы Великой Отечественной войны. Новые факты озвучили в Генеральной прокуратуре, передает «МИР 24».
В рамках расследования допросили около четырех тысяч свидетелей тех событий. Установили более 80 ранее неизвестных мест убийств нацистами мирных жителей. Только в Логойском районе обнаружили останки 500 человек, в том числе детей.
Запросы об оказании правовой помощи прокуратура направила также в Великобританию, Австралию и Канаду. Беларусь рассчитывает, что живущих в этих странах членов латышских легионов СС допросят. В результате карательных операций население Беларуси в отдельных регионах сократилось на 60%.
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В результате карательных операций население Беларуси в отдельных регионах сократилось на 60%.
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