Без срока давности: Генпрокуратура Беларуси обнаружила новые факты геноцида в годы ВОВ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается расследование уголовного дела о геноциде жителей в годы Великой Отечественной войны. Новые факты озвучили в Генеральной прокуратуре, передает «МИР 24».

В рамках расследования допросили около четырех тысяч свидетелей тех событий. Установили более 80 ранее неизвестных мест убийств нацистами мирных жителей. Только в Логойском районе обнаружили останки 500 человек, в том числе детей.

«У военных преступлений нет сроков давности, неотвратимость ответственности должна быть обеспечена. Другого подхода быть не может. Известно, что в ряде стран Европы и Америки проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. В ходе расследования предстоит установить роль каждого из этих легионеров в уничтожении мирного населения Беларуси. В связи с чем Генпрокуратура Беларуси обратилась к латвийским коллегам», – заявил заместитель руководителя следственной группы Генеральной прокуратуры Эдуард Скурат.

Запросы об оказании правовой помощи прокуратура направила также в Великобританию, Австралию и Канаду. Беларусь рассчитывает, что живущих в этих странах членов латышских легионов СС допросят. В результате карательных операций население Беларуси в отдельных регионах сократилось на 60%.