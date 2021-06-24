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Александр Лукашенко: «Я грубо скажу: не дай бог война – мы тут все дыбом встали и защищали страну»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свислочский район Гродненщины в правительственном списке отстающих. Тактика «как поднять планку» уже в работе – это строительство новых и модернизация старых предприятий, упор на социальную инфраструктуру. На долю сельхозугодий в этом районе Гродненской области приходится больше 40 % земель. Потому первая точка в маршруте рабочей поездки Президента не вызывает никаких вопросов. Агроакценты здесь должны быть расставлены четко. И самая действенная для развития пилюля, считает Президент, дисциплина.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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