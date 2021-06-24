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Amazon остается самым дорогим мировым брендом. Tesla бьет рекорды

24.06.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликован ежегодный отчет BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. На первой позиции осталась Amazon.

Стоимость бренда увеличилась за 2020 год на 64% и достигла $683,85 миллиарда. На втором месте оказалась Apple (+74%, $612 миллиардов). Та третьей позиции — Google (+42%, $410,27 миллиарда). Затем идет китайская компания Tencent (+60%, $240,93 миллиарда). Пятерку замыкает Facebook (+54%, $226,74 миллиарда).

В топ-10 также вошли Alibaba, Visa, McDonald’s и Mastercard. Самым быстрорастущим стал бренд Tesla (на 275% — до $43 миллиардов, 47-я строчка рейтинга). Новичками рейтинга стали NVIDIA, Zoom, Advanced Micro Devices и Spotify, пишет dev.by
 
 
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Опубликован ежегодный отчет BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. На первой позиции осталась Amazon.
 
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