Amazon остается самым дорогим мировым брендом. Tesla бьет рекорды

Стоимость бренда увеличилась за 2020 год на 64% и достигла $683,85 миллиарда. На втором месте оказалась Apple (+74%, $612 миллиардов). Та третьей позиции — Google (+42%, $410,27 миллиарда). Затем идет китайская компания Tencent (+60%, $240,93 миллиарда). Пятерку замыкает Facebook (+54%, $226,74 миллиарда).



