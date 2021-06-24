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Адвокат Тихановского рассказала о его настроении на суде
Источник материала: Партизан
Блогер Сергей Тихановский не падает духом и на суде настроен решительно. Об этом его адвокат Наталья Мацкевич рассказала Радио "Свобода" по итогам первого дня суда.
В клетке — Дмитрий Попов (не виден за милиционером), Владимир Цыганович, Артем Саков, Игорь Лосик, Сергей Тихановский, Николай Статкевич / кадр из видео Людмилы Гладкой
Блогер Сергей Тихановский не падает духом и на суде настроен решительно. Об этом его адвокат Наталья Мацкевич
"Состояние у Сергея неплохое, духом он не падает, здоров. Настроен решительно на защиту своих прав. Реагирует на происходящее процессуальным образом — все, что могу вам рассказать", — сказала Мацкевич.
Об обстоятельствах уголовного дела или деталях суда рассказывать она не имеет права, так как находится под подпиской о неразглашении.
Продолжение суда будет завтра, 25 июня. Ожидается, что дело Тихановского, Статкевича, Лосика и других политзаключенных будут рассматривать как минимум до 30 июля.
Суд над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым проходит в закрытом режиме в гомельском СИЗО.
перевод Еврорадио
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Блогер Сергей Тихановский не падает духом и на суде настроен решительно. Об этом его адвокат Наталья Мацкевич рассказала Радио "Свобода" по итогам первого дня суда.
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