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Адвокат Тихановского рассказала о его настроении на суде

24.06.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Блогер Сергей Тихановский не падает духом и на суде настроен решительно. Об этом его адвокат Наталья Мацкевич рассказала Радио "Свобода" по итогам первого дня суда.


В клетке — Дмитрий Попов (не виден за милиционером), Владимир Цыганович, Артем Саков, Игорь Лосик, Сергей Тихановский, Николай Статкевич / кадр из видео Людмилы Гладкой

Блогер Сергей Тихановский не падает духом и на суде настроен решительно. Об этом его адвокат Наталья Мацкевич рассказала Радио "Свобода" по итогам первого дня суда. 

"Состояние у Сергея неплохое, духом он не падает, здоров. Настроен решительно на защиту своих прав. Реагирует на происходящее процессуальным образом — все, что могу вам рассказать", — сказала Мацкевич.

Об обстоятельствах уголовного дела или деталях суда рассказывать она не имеет права, так как находится под подпиской о неразглашении. 

Продолжение суда будет завтра, 25 июня. Ожидается, что дело Тихановского, Статкевича, Лосика и других политзаключенных будут рассматривать как минимум до 30 июля.

Суд над Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем, Игорем Лосиком, Владимиром Цыгановичем, Дмитрием Поповым и Артемом Саковым проходит в закрытом режиме в гомельском СИЗО.

перевод Еврорадио
 
 
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Блогер Сергей Тихановский не падает духом и на суде настроен решительно. Об этом его адвокат Наталья Мацкевич рассказала Радио "Свобода" по итогам первого дня суда.
 
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