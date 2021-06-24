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Александр Лукашенко: «Если мы за пятилетку 700-800 долларов средним по стране будем иметь – это будет неплохо. А 1000 – прекрасно»

24.06.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Если мы за пятилетку 700-800 долларов средним по стране будем иметь – это будет неплохо. А 1000 – прекрасно»

В небольших районах чиновникам не следует бросаться в амбициозные проекты. Формат масштабных заводов не вписывается в здешний социальный ландшафт. Рецепт успеха в двух нюансах: фокус на производства на местном сырье: лес, торф. И не допускать, чтобы промышленность «перетянула» на себя людские ресурсы.

Александр Лукашенко: «Если мы за пятилетку 700-800 долларов средним по стране будем иметь – это будет неплохо. А 1000 – прекрасно»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сюда потребуется немало людей. У нас всегда были проблемы: что-то построим промышленное и люди из деревни поехали сюда. Смотрите. Тут надо баланс соблюсти. Тут уже местные органы власти должны четко определиться, может быть, попросить инвестора, да и мы поможем – лучше жилье построить и пусть люди с других городов сюда, с Гродно, с Минска приедут. Молодежь приедет работать. Не так много их надо будет. Кто-то из села, конечно, поедет, но не оголить село. Ни в коем случае нельзя оголить село. Гродненская область – это жемчужина в сельском хозяйстве. Жемчужина. Мало того, что тут земли более-менее, так тут люди, школы сохранились целые. Здесь работают крепкие хозяйственники. Гродненская область – это наиважнейшая область для нашей страны. То есть, надо снять в этой пятилетке проблему – вот зарплата, зарплата. Если мы за пятилетку 700-800 долларов средним по стране будем иметь – это будет неплохо. А 1 000 – прекрасно. Средняя по стране. И обратите внимание по зарплатам. Посмотрите: санитарочки, в детских садиках. Надо их, вот этот подвал по зарплате низкий, подтянуть их до 500. Особенно в малых городах, крупных городах. Это нюанс в зарплате. Ну, конечно, не понижая планку для тех и среднего какого-то там уровня, и высшего уровня. Пусть люди получают заработную плату. На это надо обратить внимание.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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