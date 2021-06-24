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Александр Лукашенко: эти очумелые руководители в Польше никакого отношения к польскому народу и к бизнесу не имеют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Гродно перспективы уже вырисовались в конкретный план – строительство комбината азотных удобрений. Масштабный республиканский проект. А вот в небольшом Зельвенском районе экономическую погоду делает сельское хозяйство: 76 % всей продукции – сельская. Здесь никогда не было крупных промышленных объектов. В основном, производством занимается малый и средний бизнес. Но свободных рук все еще в избытке. Поэтому и появилась идея глубоко заняться деревопереработкой. Открывать предприятия будут с учетом современных бизнес-реалий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как бы нас тут санкциями не пугали, я встречался сегодня – яркий пример – с представителем польского бизнеса. Поляк. Нормальный, умница, нормальный человек с «Кроноспана». И я его пригласил: давайте, глубже перерабатывать будем продукцию, что вы эти плиты везете в Польшу там или в Германию, а там они делают мебель. Давайте здесь делать мебель. Мне показалось, он с энтузиазмом воспринял это предложение. Я к чему привел пример? Эти очумелые руководители в Польше, вы знаете, никакого отношения, наверное, к польскому народу и к бизнесу не имеют. Почти не имеют, если только не свой бизнес.
И вот позиция бизнесмена. У него глаза загорелись. Если вы, говорит, одобрите, если вы поможете. А какая помощь? Деньги привезу, строить будут сами. Чтобы не мешали, а поддерживали, как здесь вот они строят какой-то лесоперерабатывающий комбинат целый. Чего нам мешать? Пускай приезжают, на общих условиях работают.
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Александр Лукашенко: эти очумелые руководители в Польше никакого отношения к польскому народу и к бизнесу не имеют
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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