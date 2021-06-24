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Рассмотрение «дела Тихановского» запланировано до 30 июля в закрытом режиме в гомельском СИЗО

24.06.2021 20:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

24 июня в закрытом режиме в СИЗО-3 в Гомеле состоялось первое заседание по уголовному делу, фигуранты которого — известные блогеры Сергей Тихановский, Игорь Лосик и Владимир Цыганович, Артем Саков (оператор Тихановского), политик Николай Статкевич и администратор социальных сетей проекта «Страна для жизни» гражданин России Дмитрий Попов. Всех фигурантов дела правозащитники признали политзаключенными.

Рассмотрение «дела Тихановского» запланировано до 30 июля в закрытом режиме в гомельском СИЗО

Тихановского, Лосика, Цыгановича, Сакова, Статкевича и Попова обвиняют в «организации массовых беспорядков», «разжигании социальной розни», «препятствии работе ЦИК». Все они были задержаны в мае—июне 2020 года и в течение года находятся под арестом.

Как стало известно БелаПАН, рассмотрение дела запланировано до 30 июля, затем будет оглашен приговор.

Адвокаты не имеют права информировать о материалах дела, с них взята подписка о неразглашении.

«Сергей в неплохом состоянии, духом не падает, настроен решительно на защиту своих прав», — сообщила БелаПАН адвокат Тихановского Наталья Мацкевич по итогам первого дня суда.

Заседание продолжится 25 июня. Возле СИЗО приняты повышенные меры безопасности: с утра тут дежурили ОМОН, ГАИ и множество сотрудников в штатском, которые не позволяли людям приближаться к зданию изолятора.

Утром пропал и не выходит на связь журналист Андрей Толчин. Он вел съемку возле СИЗО-3. Сейчас жена разыскивает его по РОВД, но пока безуспешно.

 
Теги: Гомель
 
 
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24 июня в закрытом режиме в СИЗО-3 в Гомеле состоялось первое заседание по уголовному делу, фигуранты которого — известные блогеры Сергей Тихановский, Игорь Лосик и...
 
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