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«Нужна технология и дисциплина»: Лукашенко посетил несколько гродненских предприятий
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как сделать из отстающих районов передовые – об этом сегодня говорил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область. Там он посетил несколько предприятий. Подробности у корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.
Гродненский регион – лидер в аграрном секторе Беларуси. Но и здесь есть проблемные точки. Свислочский район – приграничный. Когда-то его причислили к отстающим: по занятости населения и по уровню зарплат. Президент уверен: залог успеха в технологиях и дисциплине.
Отстающим есть с кого брать пример. Например, специалисты соседнего хозяйства прошли стажировку в Европе и выращивают рапс. Готовы поделиться опытом. Цена рапсового масла на бирже во много раз больше себестоимости. Получается, культура эта выгодная, но капризная.
«Надо запретить вывоз семян. Но его надо выдавить, продать и заплатить нормальную цену. Но если работать хорошо с рапсом, то получишь результат и будешь жить. Но нужна технология и нужна дисциплина», – отметил президент Республики Беларусь.
Еще одна точка роста для слабых районов – иностранные инвестиции. Президент поручил губернатору и местной власти: реализовывать хотя бы один проект в пятилетку. В Свислочском районе такой уже работает – это транспортно-логистический центр. Там же занимаются и деревообработкой. Президент обещает польскому бизнесмену поддержку в строительстве мебельной фабрики.
Чтобы узнать реальное положение в районе, нужно заглянуть туда, где не ждали, а значит и не готовились. Президент сам изменил маршрут и пришел на местную хлебопекарню.
За хлебом в Свислочь приезжают со всей округи. Вкусный и всегда свежий. Александр Лукашенко в этом убедился лично. А еще признал: стоять весь день у раскаленной печи – дело очень сложное.
На совещание к президенту пригласили всех руководителей местной власти. Для каждого района определили свое направление развития. Несмотря на жару, местные жители Свислочи ждали Александра Лукашенко на центральной площади.
Александр Лукашенко пообещал приехать в Гродно в следующем месяце. 16 июля город отметит 76-ую годовщину освобождения от фашистских захватчиков.
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Гродненский регион – лидер в аграрном секторе Беларуси. Но и здесь есть проблемные точки, как например Свислочский район. Он является проблемным по занятости...
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