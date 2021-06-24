Елисеев: «Беларусь в политическом плане ускоренно движется в 1960-е, а в экономическом — в самое начало 1990-х»

Источник материала: Салiдарнасць

Политолог считает, что секторальные санкции приблизят кульминацию, связанную с торгом Лукашенко и Кремля насчет нового интеграционного пакта.





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— Евросоюз принял санкции в объемах превыше всякого скептицизма. Они даже, пожалуй, открывают новую страницу в истории санкционной политики ЕС, — пишет Андрей Елисеев. — Доселе секторальные санкции таких масштабов ЕС в отсутствие резолюции Совета Безопасности ООН принимал лишь в крайних случаях масштабного применения властями военной силы в отношении граждан (Сирия, Мьянма).

При этом на степень и массовость белорусских репрессий лета-осени 2020 Евросоюз среагировал весьма умеренными персональными санкциями. Несколько трагикомично, что на фоне массовых репрессий финальным триггером для столь решительных санкционных мер ЕС послужил относительно бескровный, но очень скандальный инцидент с самолетом Ryanair.

Статьи санкционного решения про запрет на покупку и транзит табачной продукции, калийных удобрений (!) и нефтепродутов (!!), про закрытие доступа на рынки капитала ЕС – это вовсе не про 2,9% падения ВВП, про которые говорил Головченко, а про открытые сценарии намного большего ущерба. Даже с учетом вероятной поддержки со стороны России.

Это серьезный толчок к ускорению событий и приближению кульминации, связанной с торгом АГЛ и Кремля насчет нового интеграционного пакта, рисующей две принципиальные развилки для Беларуси и белорусов на ближайшее будущее. Удастся ли им договориться и на каких условиях – про это станет известно намного скорее, нежели то было бы в отсутствие масштабных западных санкций.

Беларусь под властью АГЛ в политическом плане (с точки зрения новой «конституции») ускоренно движется в 1960-е, а в экономическом – в самое начало 1990-х. 14 ноября 1991 Совет министров Беларуси принял постановление N423 «О дополнительных мерах по защите потребительского рынка республики», которое вводило в обращение отрезные купоны для покупки продовольственных и непродовольственных товаров. Тридцатилетний юбилей этого события уже не за горами.

Учитывая пропагандистский военный раж, даты ответных решений типа экспроприации западных компаний, наверное, будут приурочивать к годовщинам значимых военных событий, как то освобождение Бреста или начало операции «Багратион.