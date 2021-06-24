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«Самый масштабный в истории нашей страны объект». Александр Лукашенко высказался об атомной станции
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В советское время Гродненская область «гремела» на весь Союз. Небольшой регион и сегодня, в масштабах суверенной Беларуси, уверенно держит высокие показатели социально-экономического развития. Валовой региональный продукт за пять лет рос быстрее, чем по всей стране. 105 % против 103,5 % средненационального.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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