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«Самый масштабный в истории нашей страны объект». Александр Лукашенко высказался об атомной станции

24.06.2021 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Самый масштабный в истории нашей страны объект». Александр Лукашенко высказался об атомной станции

В советское время Гродненская область «гремела» на весь Союз. Небольшой регион и сегодня, в масштабах суверенной Беларуси, уверенно держит высокие показатели социально-экономического развития. Валовой региональный продукт за пять лет рос быстрее, чем по всей стране. 105 % против 103,5 % средненационального.

«Самый масштабный в истории нашей страны объект». Александр Лукашенко высказался об атомной станции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И в нынешнем непростом году Гродненщина занимает одни из первых мест как по темпам роста экономики в целом – 105,5 %, так по производству продукции промышленности – почти 121 %. Сельского хозяйства – 101,6 %. По строительно-монтажным работам, рентабельности продаж чистой прибыли, вводу в эксплуатацию жилья и так далее – тоже лидирующие позиции. Несколько недель назад началась полноценная работа первой Белорусской атомной станции. Наверное, волею судеб правильно, что мы ее построили здесь, в Гродненской области, где живет трудолюбивый белорусский народ. Строительство атомной станции – самый масштабный в истории нашей страны объект и его значение для обеспечения энергетической безопасности и в целом для развития экономики просто колоссальное.

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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
 
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