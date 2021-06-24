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Президент Беларуси: сюда они никогда не сунутся. Они тогда попробовали, в августе – я пол-армии развернул

24.06.2021 21:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси: сюда они никогда не сунутся. Они тогда попробовали, в августе – я пол-армии развернул

Гродненская область отличается от остальной страны пестрым национальным составом. Почти четверть населения – этнические поляки. Посыл Президента, который он озвучил местным жителям, в Беларуси складывался веками – равное и уважительное отношение к представителям всех национальностей. Поляки и украинцы, которые здесь обрели дом – все это наши люди. Политические разногласия – не повод народам ссориться между собой.

Президент Беларуси: сюда они никогда не сунутся. Они тогда попробовали, в августе – я пол-армии развернул

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Берегите свой кусок земли. Ни в коем случае не поддавайтесь никому и никого не слушайте. Мы не допустим никакой горячей войны. Они против нас развязали эту гибридную войну. Из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте мне. Они тогда попробовали, в августе. Вы видели, я пол-армии там развернул. Посмотрели, посмотрели и даже американцы руки в карманы – воевать за поляков не будем. И поляки не хотят войны этой, кому это надо? Поэтому вы не переживайте за это. Берегите свои семьи, себя берегите. А все, что надо от меня, от власти – все, что возможно. Мы за вас, конечно, ничего делать не будем, вы все сами будете делать. Но, где надо, помочь – многодетным, инвалидам, работу дать. Чтобы человек мог заработать где-то. Это мы будем вам помогать.

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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
 
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