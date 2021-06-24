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Президент Беларуси: сюда они никогда не сунутся. Они тогда попробовали, в августе – я пол-армии развернул
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гродненская область отличается от остальной страны пестрым национальным составом. Почти четверть населения – этнические поляки. Посыл Президента, который он озвучил местным жителям, в Беларуси складывался веками – равное и уважительное отношение к представителям всех национальностей. Поляки и украинцы, которые здесь обрели дом – все это наши люди. Политические разногласия – не повод народам ссориться между собой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси: сюда они никогда не сунутся. Они тогда попробовали, в августе – я пол-армии развернул
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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