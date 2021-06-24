Microsoft представила обновленную операционную систему Windows 11

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корпорация Microsoft представила обновленную версию своей операционной системы, которая получила название Windows 11, сообщает ТАСС.

Одним из главных нововведений стал обновленный дизайн операционной системы. В частности, значительные изменения претерпело меню "Пуск", которое теперь будет располагаться в центральной части экрана.

Кроме того, новая ОС получила доработанный дизайн, обзавелась улучшенной системой поддержки работы двух мониторов, виджетами для получения доступа к различным сервисам, а также рядом других нововведений. По словам представителя компании, обновленная версия ОС станет наиболее быстрой и безопасной в сравнении со своими предшественниками.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом компания Microsoft является одной из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон, США).-0-