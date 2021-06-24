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Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Шумилинском районе

24.06.2021 21:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. При столкновении междугородней маршрутки с лосем в Шумилинском районе погибли 2 человека. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси, передает БЕЛТА.

По данным следствия, днем 24 июня на 70 километре автодороги Р20 "Витебск - Полоцк - граница Латвийской Республики" 57-летний водитель микроавтобуса Volkswagen допустил столкновением с лосем, который внезапно вышел на проезжую часть. На момент ДТП в салоне автомобиля находилось 7 человек.

В результате ДТП два пассажира от полученных травм погибли, еще пять человек доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначен ряд экспертных исследований.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности гибель двух человек) УК.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В результате ДТП два пассажира от полученных травм погибли, еще пять человек доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.
 
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