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Дежурит техника, работают ситуационные штабы. В МЧС рассказали, что сейчас происходит на Лукомльской ГРЭС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП на Лукомльской ГРЭС. Из-за жары на станции поздно вечером 23 июня произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для того чтобы оценить масштабы аварии, при Витебском облисполкоме в полночь был организован штаб Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Сергей Мелешкин, начальник Витебского областного управления МЧС:
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Дежурит техника, работают ситуационные штабы. В МЧС рассказали, что сейчас происходит на Лукомльской ГРЭС
Новости Беларуси. ЧП на Лукомльской ГРЭС. Из-за жары на станции поздно вечером 23 июня произошло разрушение трансформатора. Авария оставила без электричества часть...
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