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В Украине ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников

24.06.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Санкции против россиян включают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрет на въезд в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении санкций против бизнесменов и чиновников РФ. Указ №266/2021 от 24 июня опубликован на сайте главы государства

Санкции продлеваются, в частности, против главы правления Газпрома Алексея Миллера, бизнесмена Олега Дерипаски, главы правления ВТБ Банка Андрея Костина, гендиректора Газпром-Медиа Холдинг Александра Жарова, командующего Росгвардией Виктора Золотова, а также против братьев Игоря, Аркадия и Романа Ротенбергов.

Пакет санкций включает в себя блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и запрет на въезд на территорию Украины.

Действие санкций продлевается сроком на три года.

Указ президента вступает в силу со дня его обнародования.

Ранее сообщалось, что президент Зеленский ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Также сегодня Зеленский ввел санкции против 55 российских банков.
 
 
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Санкции против россиян включают блокировку активов, прекращение торговых операций, запрет на въезд в Украину.
 
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