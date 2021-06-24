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Премьер-министр Нидерландов отказался от участия в саммите с Путиным

24.06.2021 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал предложение Германии и Франции об организации саммита ЕС — Россия. Его слова передает ТАСС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе заявил, что "не имеет ничего против" возможной встречи президента России Владимира Путина с главой Европейского совета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Я не против встречи двух председателей [Еврокомиссии и Евросовета] с Владимиром Путиным, сам я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным", - сказал он, уточнив, что причиной является "[дело] MH17".

В среду газета Financial Times сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель якобы выступила с предложением пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу с лидерами стран ЕС. По данным издания, инициатива была поддержана президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В кабмине ФРГ в ответ на запрос ТАСС не стали подтверждать или опровергать эту информацию. В Елисейском дворце на просьбу агентства подтвердить эту информацию пока не ответили.
 
 
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте прокомментировал предложение Германии и Франции об организации саммита ЕС — Россия. Его слова передает ТАСС.
 
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