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Обмен опытом: международная конференция следователей прошла в Минске
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Международное сотрудничество в вопросах национальной безопасности обсудили сегодня на конференции следователей, которая открылась в Минске. В конференции приняли участие около 100 специалистов следственных органов из Беларуси, России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, передает «МИР 24».
Они рассмотрели проблемы уголовного права, обменялись опытом и наработками в области юрисдикции стран Содружества.
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В конференции приняли участие около 100 специалистов следственных органов из Беларуси, России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.
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