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Обмен опытом: международная конференция следователей прошла в Минске

24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Международное сотрудничество в вопросах национальной безопасности обсудили сегодня на конференции следователей, которая открылась в Минске. В конференции приняли участие около 100 специалистов следственных органов из Беларуси, России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана, передает «МИР 24».

«Понятие национальной безопасности многоаспектное. Здесь и борьба с преступностью, и борьба с наркотрафиком, и огромную угрозу безопасности представляет рост киберпреступности. Особую ценность этого мероприятия представляет то, что оно проходит в очном формате», – заявил председатель Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора.

Они рассмотрели проблемы уголовного права, обменялись опытом и наработками в области юрисдикции стран Содружества.



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Теги: Минск
 
 
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В конференции приняли участие около 100 специалистов следственных органов из Беларуси, России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана.
 
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