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«Чтобы наши люди не обижались». Что Александр Лукашенко говорит о льготах для белорусов?

24.06.2021 21:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Чтобы наши люди не обижались». Что Александр Лукашенко говорит о льготах для белорусов?

Основной двигатель развития – инвестиционные проекты. Но и тут в уме нужно держать главное: иностранные компании должны работать на благо белорусов и Беларуси. А значит, важно создать равные условия для всех игроков рынка. Сегодня в стране шесть свободных экономических зон. Их резиденты работают в лояльных условиях: режим налогообложения, правовые льготы, таможенные преференции. Свою эффективность такие особые зоны уже доказали. Они продолжат работать по прежним правилам. Но повального льготивания нужно избегать. Работать с бизнесом точечно.

«Чтобы наши люди не обижались». Что Александр Лукашенко говорит о льготах для белорусов?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну не надо нам расширять эти зоны и по всей стане их создавать, и ставить в неравные условия предприятия. Чтобы наши люди не обижались, которые работают не в свободной зоне. Не так много у нас таких инвесторов, не так много, которым надо будет предоставить льготы. Или помочь по сырью там, как древесине и так далее. Мы можем в индивидуальном, частном порядке это сделать. Губернаторам предоставить право, довести, как раньше было, задание, чтобы они инвестициями занимались – они внесут предложение, в правительстве рассмотрим, утвердим и поможем этим инвесторам. Но в свободные зоны, как «Великий камень», надо, где там пятый или шестой уже уклад.

Самые новейшие технологии – пожалуйста, белорусско-китайский парк – со всего мира. Идите. Там самые выгодные условия, лучше не бывает. Айтишники – у нас IT-парк, и то уже у нас это не проблема. Почему? Потому что у нас в сфере образования и в сфере промышленности, сельского хозяйства, особенно промышленности, Академии наук появились свои айтишники, которые производят это программное обеспечение и создают уже продукт готовый. То есть уже в железо его превращают. То есть мы прошли этот этап, когда надо было что-то создавать, поддерживали и так далее. Сейчас главное – деньги.

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