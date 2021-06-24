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«Чтобы наши люди не обижались». Что Александр Лукашенко говорит о льготах для белорусов?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной двигатель развития – инвестиционные проекты. Но и тут в уме нужно держать главное: иностранные компании должны работать на благо белорусов и Беларуси. А значит, важно создать равные условия для всех игроков рынка. Сегодня в стране шесть свободных экономических зон. Их резиденты работают в лояльных условиях: режим налогообложения, правовые льготы, таможенные преференции. Свою эффективность такие особые зоны уже доказали. Они продолжат работать по прежним правилам. Но повального льготивания нужно избегать. Работать с бизнесом точечно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самые новейшие технологии – пожалуйста, белорусско-китайский парк – со всего мира. Идите. Там самые выгодные условия, лучше не бывает. Айтишники – у нас IT-парк, и то уже у нас это не проблема. Почему? Потому что у нас в сфере образования и в сфере промышленности, сельского хозяйства, особенно промышленности, Академии наук появились свои айтишники, которые производят это программное обеспечение и создают уже продукт готовый. То есть уже в железо его превращают. То есть мы прошли этот этап, когда надо было что-то создавать, поддерживали и так далее. Сейчас главное – деньги.
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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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