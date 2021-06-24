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ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

24.06.2021 22:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП на Лукомльской ГРЭС. Из-за жары на станции накануне поздно вечером произошло разрушение трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария оставила без электричества часть населения Могилевской и Витебской областей. Однако сотрудники МЧС и «Белэнерго» сработали оперативно. И меньше чем за час энергоснабжение было восстановлено.

Хронология событий у Юлии Мычки.

ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

22:29 – ровно столько было на часах, когда на центр оперативного информирования поступило известие, что на Лукомольской электростанции произошла внештатная аварийная ситуация. На место происшествия незамедлительно выехала техника. В это же время стало известно, что из-за пожара на станции Могилевская и Витебская области остались без электричества и воды. Подразделениям МЧС ликвидировать огонь удалось в течение часа. Для того чтобы оценить масштабы аварии, при Витебском облисполкоме в полночь был организован штаб Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

По итогам ночного совещания стало известно, что все объекты, которые отвечают за жизнеобеспечение населения не пострадали и работают в полном режиме.

ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

Наша съемочная группа прибыла на место происшествия глубокой ночью. Освещенные дороги и свет в окнах домов дали понять, что проблем с электричеством в городе, где произошла авария, нет. По маршруту от Могилева до электростанции мы не увидели ни одного населенного пункта, который бы поглотила кромешная тьма. Уже в течение часа после чрезвычайной ситуации свет и вода вернулись в Могилев и близлежащие города – энергетики оперативно отреагировали и синхронизировали энергосистему с местной ТЭЦ-2.

ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

В Витебской области без света из-за аварии остались четыре района, и специалистам понадобилось меньше часа, чтобы передача электроэнергии здесь была восстановлена в полном объеме.

ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

Юлия Мычка, корреспондент:
Мы находимся возле Лукомльской электростанции и о том, что вчера вечером здесь был пожар, который повлек за собой отключение электричества и воды в двух областях страны, уже ничего не напоминает. По информации МЧС, из-за аномальных температур произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. Важно, что никто из сотрудников не пострадал.

По словам витебских медиков, больницы переключились на дизельные генераторы и пациентам продолжали получать необходимую помощь.

ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

Резервные источники питания помогли справиться с непродолжительным блэкаутом и медикам Могилевской области. Скорая помощь переключалась на сотовые виды связи. Станция переливания крови работала без сбоев.

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ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

Сейчас энергетики постепенно восстанавливают режим регенерации на Лукомльской электростанции. В настоящее время там работают шесть энергоблоков.

«Белэнерго»: на Лукомльской ГРЭС уже работают шесть энергоблоков

ЧП на Лукомльской ГРЭС. Рассказываем, как авария на станции оставила без света и воды Могилёвскую и Витебскую области

Меньше часа – вот, пожалуй, главные слова этого репортажа. В момент, когда произошла авария, все – от работников МЧС до персонала энергосистемы – сработали слаженно и устранить последствия чрезвычайной ситуации удалось устранить за десятки минут.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. ЧП на Лукомльской ГРЭС. Из-за жары на станции накануне поздно вечером произошло разрушение трансформатора, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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