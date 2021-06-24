ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники признали политическими заключенными еще четырех человек

24.06.2021 22:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правозащитники признали политическими заключенными еще четырех человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.

Правозащитники признали политическими заключенными еще четырех человек

Такое решение принято в связи с вынесением судами ряда приговоров по уголовным делам, связанным с обвинением в применении насилия в отношении сотрудников милиции, сопротивлением с применением насилия в отношении сотрудника МВД, других должностных лиц, исполняющих должностные обязанности, и хулиганством (статьи 363, 364, 366, 339 УК).

В список политзаключенных включены Ян Дайлида, Петр Грецкий, Александр Потапович и Николай Денисевич.

«Согласно Руководству по определению понятия "политический заключенный", насилие, которое было спровоцировано исходным непропорциональным использованием физической силы, спецсредств, и если в действиях обвиняемого отсутствовало намерение на нанесение несимволического материального ущерба или ущерба кому-либо, дает основания рассматривать этих лиц в качестве политических заключенных», — подчеркивают правозащитники.

Кроме того, указывают они, мониторинг этих судебных заседаний показал, что суды выносят непропорционально жесткие (неадекватные) правонарушению, в котором обвиняются лица, приговоры по сравнению с приговорами, выносимыми по таким же категориям дел вне политического контекста.

Заявление подписали: лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна»; Белорусский ПЕН-центр; РОО «Правовая инициатива»; Белорусский документационный центр; Центр правовой трансформации Lawtrend; Белорусский Хельсинкский комитет; консультационный центр «Хьюман константа»; Белорусская ассоциация журналистов; «Инициатива FORB».

Таким образом, на 24 июня политзаключенными в Беларуси признаны 507 человек.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники признали политическими заключенными еще четырех человек, говорится в совместном заявлении белорусского правозащитного сообщества.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чтобы наши люди не обижались». Что Александр Лукашенко говорит о льготах для белорусов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by