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«Чего ты его здесь держишь?» Александр Лукашенко посетил «Ханчицы-Неман», и вот что сказал о сотрудниках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В чем точно ферма может быть уверена, так это в людях. С кадрами здесь полный порядок. Работу молочно-товарного комплекса Президент осмотрел досконально и с ходу отметил ценных сотрудников.
Валерий Длубаковский, главный зоотехник СУП «Ханчицы-Неман»:
– Телочки здесь, бычки в сторону.
– Чего ты его здесь держишь? Пусть идет в хозяйство и руководит хозяйством.
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«Чего ты его здесь держишь?» Александр Лукашенко посетил «Ханчицы-Неман», и вот что сказал о сотрудниках
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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