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Президент Беларуси: «Ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. Ни полякам, ни русским, ни украинцам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы вывести Гродненскую область на новую высоту, в облисполкоме разработали трехступенчатую программу. Ее первый пункт между собой чиновники окрестили «НЭП» – наведение элементарного порядка. Президент идею поддержал и напомнил, что о неухоженных объектах он в курсе – их несколько в регионе. Вопрос держит на контроле. И тут же, как белорус, а не как Президент, объяснил чиновникам – сегодня как никогда важно заложить прочную основу для будущих поколений.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Президент Беларуси: «Ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. Ни полякам, ни русским, ни украинцам»
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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