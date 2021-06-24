ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Орше из-за жары вышло из строя 4 трансформаторных подстанции 

24.06.2021 23:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше из-за жары вышло из строя 4 трансформаторных подстанции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Сегодня в Орше из-за сильной жары вышло из строя четыре трансформаторных подстанции. Без света остались 7 многоквартирных домов. К 21.20 электроснабжение было восстановлено", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Минэнерго, в условиях аномальной жары нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает. Экстремально высокие температуры воздуха увеличивают вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, нагрузка на электросети повышается с учетом активного использования потребителями систем кондиционирования.

"С учетом сложившихся погодных условий персонал организаций энергосистемы находится в состоянии повышенной готовности, задействовано необходимое количество аварийных бригад, готовых при необходимости принять меры для устранения нарушений электроснабжения в максимально короткие сроки", - подчеркнули в пресс-службе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В условиях аномальной жары нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает. Экстремально высокие температуры воздуха увеличивают вероятность...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чего ты его здесь держишь?» Александр Лукашенко посетил «Ханчицы-Неман», и вот что сказал о сотрудниках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by