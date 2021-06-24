Источник материала: БелТА

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше из-за жары вышло из строя 4 трансформаторных подстанции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Сегодня в Орше из-за сильной жары вышло из строя четыре трансформаторных подстанции. Без света остались 7 многоквартирных домов. К 21.20 электроснабжение было восстановлено", - рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Минэнерго, в условиях аномальной жары нагрузка на систему энергоснабжения существенно возрастает. Экстремально высокие температуры воздуха увеличивают вероятность перегрева оборудования трансформаторных подстанций. Кроме того, нагрузка на электросети повышается с учетом активного использования потребителями систем кондиционирования.

"С учетом сложившихся погодных условий персонал организаций энергосистемы находится в состоянии повышенной готовности, задействовано необходимое количество аварийных бригад, готовых при необходимости принять меры для устранения нарушений электроснабжения в максимально короткие сроки", - подчеркнули в пресс-службе.-0-