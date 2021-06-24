|
Президент Беларуси: для производства нужна диктатура. Какая тут демократия?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Логистический терминал «Свислочь» – следующая локация в маршруте главы государства. Центр ориентирован на обслуживание железнодорожных грузопотоков. Здесь можно переставить грузы на Европейскую колею, хранить щепу и древесину на открытых площадках, упаковать товар. Промузел принадлежит компании «Кроноспан» – одному из ведущих производителей древесных плит. Их продукция поступает и на белорусский рынок, и за рубеж. И, судя по дисциплине на польском производстве, шутит Президент, здесь любят строгий порядок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
– Я не говорю никогда, что плохо.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)