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«Я готов взять под крыло этот проект». Кому Александр Лукашенко поручил сделать мебельное производство?

24.06.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я готов взять под крыло этот проект». Кому Александр Лукашенко поручил сделать мебельное производство?

Фактически, отходы производства – отработанную древесину – компания сейчас не использует, как говорится «по полной». С полуфабриката, считает Александр Лукашенко, можно начать новую эру. Мебельное производство полного цикла – идея, которую готов поддержать Президент.

«Я готов взять под крыло этот проект». Кому Александр Лукашенко поручил сделать мебельное производство?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если бы он тут фабрику небольшую поставил по мебели, мы готовы поддержать тебя, если будут предложения. И сделал мебель. И мы бы помогали, даже где-то окно прорубить – не в Европу, а туда, на Юг. Потому что там же нет дерева. Ты бы продавал мебель. И я готов взять под крыло этот проект – производство мебели. В любой точке Беларуси. В любой. Только чтобы мы не полуфабрикат туда гнали. А хотя бы часть, половину перерабатывали. А если все – это еще лучше. Выбирай место вместе с ним, скажи губернатору. Не хочешь губернатору – помощнику. Скажи любому из них, они доложат. В каком месте ты будешь делать фабрику. Беру под контроль и осуществим, поможем тебе во всем, в строительстве. Оборудование сам закупишь, завезешь, а по сырью – у тебя его хватает. Надо еще что-то – мы поможем.

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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
 
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