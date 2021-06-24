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«Я готов взять под крыло этот проект». Кому Александр Лукашенко поручил сделать мебельное производство?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Фактически, отходы производства – отработанную древесину – компания сейчас не использует, как говорится «по полной». С полуфабриката, считает Александр Лукашенко, можно начать новую эру. Мебельное производство полного цикла – идея, которую готов поддержать Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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«Я готов взять под крыло этот проект». Кому Александр Лукашенко поручил сделать мебельное производство?
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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