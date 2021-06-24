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«Одно только многоборье спасателей чего стоит». Вадим Синявский оценил подготовку выпускников Университета МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипломы получили 284 выпускника, из них более 140 ребят стали обладателями долгожданных лейтенантских погонов.
Поздравить и поддержать выпускников пришли не только их родные и друзья. Напутственное слово ребятам передал министр по чрезвычайным ситуациям, а также ветераны органов и подразделений МЧС. В 2021 году диплом белорусского спасательного вуза получили 46 иностранных специалистов из Азербайджана, Казахстана, Грузии и России.
Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
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«Одно только многоборье спасателей чего стоит». Вадим Синявский оценил подготовку выпускников Университета МЧС
Новости Беларуси. Торжественный выпуск специалистов Университета гражданской защиты МЧС прошел 24 июня в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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