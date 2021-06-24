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Реабилитация идеологии нацизма. Генпрокуратура направит запрос в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Генпрокуратура направит запрос в Латвию об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны.
Виктория Ходосок, СТВ:
Эдуард Скурат, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
В надзорном ведомстве исходят из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме. Аналогичные просьбы в отношении латышских палачей направлены в другие государства.
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Реабилитация идеологии нацизма. Генпрокуратура направит запрос в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев
Новости Беларуси. Генпрокуратура направит запрос в Латвию об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, сообщили в программе Новости...
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