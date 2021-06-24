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Реабилитация идеологии нацизма. Генпрокуратура направит запрос в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев

24.06.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Генпрокуратура направит запрос в Латвию об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжается расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа во время Великой Отечественной войны.

Реабилитация идеологии нацизма. Генпрокуратура направит запрос в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев

Виктория Ходосок, СТВ:
Уже опрошены более 4 000 свидетелей. Обнаружены 84 ранее неизвестных места, где фашисты уничтожали местных жителей. Карательные отряды формировались в том числе из латвийских граждан. Они давали присягу фашисткой Германии и осознано совершали преступления. Латышские легионы СС учиняли жестокие расправы над мирным населением. Известно, что в ряде стран Европы и Америки проживает около 400 бывших латышских легионеров СС. При этом латвийские власти не только ежегодно чествуют членов этой преступной организации, но и поддерживают публичную связь с ними за пределами страны.

Реабилитация идеологии нацизма. Генпрокуратура направит запрос в Латвию в отношении 22 живых эсэсовцев

Эдуард Скурат, старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгар Ринкевич, в отношении которого в Беларуси возбуждено и расследуется уголовное дело за разжигание национальной вражды в связи с надругательством над государственным флагом Беларуси, во время официального визита в Канаду встречался с членами канадского отделения организации «Ястребы Даугавы», созданной ветеранами латышского легиона СС. В связи с этим следует отметить, что уголовное законодательство как Беларуси, так и других стран к составу преступления «Разжигание национальной вражды и розни» относит и деяния, направленные на реабилитацию идеологии нацизма. Таким образом, в поведении отдельных представителей политической элиты Латвии мы наблюдаем преемственность взглядов нацистских преступников.

В надзорном ведомстве исходят из того, что латвийские коллеги с почтением отнесутся к сохранению памяти невинно убитых нацистскими карателями жителей Беларуси и окажут правовое содействие в полном объеме. Аналогичные просьбы в отношении латышских палачей направлены в другие государства.

 
 
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Новости Беларуси. Генпрокуратура направит запрос в Латвию об оказании международной правовой помощи в отношении 22 живых эсэсовцев, сообщили в программе Новости...
 
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