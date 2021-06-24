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Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Положения о нейтралитете и безъядерном статусе Беларуси, возможные поправки в преамбулу Основного закона и основные положения Конституции рассмотрели на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская модель государства доказала свою состоятельность, отметили эксперты, лишь отдельные моменты следует уточнить. Это продиктовано временем и складывающейся внешнеполитической обстановкой.
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
В преамбуле Основного закона появятся положения о сохранении национальной самобытности. Это седьмое заседание Конституционной комиссии. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Конституции главе государства.
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Новости Беларуси. Положения о нейтралитете и безъядерном статусе Беларуси, возможные поправки в преамбулу Основного закона и основные положения Конституции...
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