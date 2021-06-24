﻿ Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»

24.06.2021 23:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Положения о нейтралитете и безъядерном статусе Беларуси, возможные поправки в преамбулу Основного закона и основные положения Конституции рассмотрели на заседании Конституционной комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»

Белорусская модель государства доказала свою состоятельность, отметили эксперты, лишь отдельные моменты следует уточнить. Это продиктовано временем и складывающейся внешнеполитической обстановкой.

Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:
Учитывая современные вызовы и угрозы, в соответствующей статье Конституции следует указать, что Республика Беларусь стремится к нейтралитету, но при этом важнейшим направлением является коллективная оборона в целях защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. И при этом также на конституционном уровне закрепить, что с территории Республики Беларусь не будет исходить военная угроза другому государству, не будет осуществляться военная агрессия в отношении другого государства. Второе, уже объективная реальность построена Белорусская атомная электростанция. И, соответственно, положения о безъядерной территории Республики Беларусь следует уточнить и на конституционном уровне указать, что Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях, гарантирует безопасность производства и использования ядерной энергетики.

Пётр Миклашевич: «Республика Беларусь использует ядерную энергетику в мирных целях»

В преамбуле Основного закона появятся положения о сохранении национальной самобытности. Это седьмое заседание Конституционной комиссии. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Конституции главе государства.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Положения о нейтралитете и безъядерном статусе Беларуси, возможные поправки в преамбулу Основного закона и основные положения Конституции...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси еще четыре человека признаны политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by