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«Важно развивать отношения с восточными партнёрами». Алексей Авдонин о том, как снизить влияние санкций на экономику

24.06.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важно развивать отношения с восточными партнёрами». Алексей Авдонин о том, как снизить влияние санкций на экономику

Ограничительные меры затрагивают целые сектора белорусской экономики. Ограничен и доступ капитала на европейский финансовый рынок. По мнению экспертов и парламентариев, такие шаги, направленные на ухудшение экономической ситуации и благосостояния граждан, можно расценивать как очередную попытку дестабилизации внутри страны.

«Важно развивать отношения с восточными партнёрами». Алексей Авдонин о том, как снизить влияние санкций на экономику

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Понятно, что такие действия деструктивные. Они не ведут к диалогу, а наоборот – демонстрируют целенаправленное желание наших оппонентов создать условия, при которых Беларусь должна, по их мнению, применить иную позицию. Иная позиция – это значит подчиниться коллективному Западу и уйти от союзнических соглашений с Российской Федерацией или других стран-партнеров Евразийского пространства. Поэтому однозначно нам важно развивать сейчас отношения с нашими восточными партнерами, то есть с Российской Федерацией, Китайской Народной Республикой, другими, возможно, странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и тем самым создавать возможность к тому, чтобы наша экономика и в целом развитие тех или иных отношений Республики Беларусь не были сосредоточены исключительно на Евросоюзе, и мы спокойно могли нивелировать любые санкционные воздействия на нашу страну.

 
 
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Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24...
 
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