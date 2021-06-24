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«Важно развивать отношения с восточными партнёрами». Алексей Авдонин о том, как снизить влияние санкций на экономику
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ограничительные меры затрагивают целые сектора белорусской экономики. Ограничен и доступ капитала на европейский финансовый рынок. По мнению экспертов и парламентариев, такие шаги, направленные на ухудшение экономической ситуации и благосостояния граждан, можно расценивать как очередную попытку дестабилизации внутри страны.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
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«Важно развивать отношения с восточными партнёрами». Алексей Авдонин о том, как снизить влияние санкций на экономику
Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24...
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