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Минобороны о MILEX-2021: часть образцов с выставки уже имеется в подразделениях Вооруженных Сил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Более 30 компаний из 22 стран. Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжает работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площадках «Минск-Арены» представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Сегодня особое внимание на форуме уделили системам противодействия высокоточному оружию и средствам радиоэлектронной борьбы и разведки.
Сергей Симоненко, заместитель министра обороны Беларуси:
На выставке уже подписано пять контрактов на сумму 20 миллионов долларов. 24 июня свои проекты представили организации военпрома на конференции MILEX. INNOVATION. Состоялось и заседание Делового Совета при ОДКБ. Обсуждали перспективы сотрудничества.
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Новости Беларуси. Более 30 компаний из 22 стран. Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжает работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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