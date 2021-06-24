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Выставка белорусских брендов, органная музыка и творчество юных художников. Чем готовы удивить «Вытокі» в Мозыре
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокі» продолжает тур по Беларуси. 24 июня он стартовал в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый день выдался жарким не только по погоде. В программе творчество юных художников и экскурсии. Развлекательно-познавательные площадки для детей и выставка-продажа белорусских брендов для родителей. Узнать об историко-культурном наследии региона можно на публичных встречах. Традиционно пройдет и конкурс вокалистов. Украшение вечера – концерт органной музыки. Центральной площадкой фестиваля в заключительный день 26 июня станут набережная реки Припять и площадь Ленина.
Валентина Дынич, соорганизатор фестиваля «Вытокі»:
Лилия Лукашенко, директор художественной галереи «АртХаос»:
Эстафету проведения фестиваля «Вытокі. Крок да Алiмпу» в середине июля примет Бобруйск. А завершится спортивно-культурный марафон в Жодино в начале августа.
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Выставка белорусских брендов, органная музыка и творчество юных художников. Чем готовы удивить «Вытокі» в Мозыре
Новости Беларуси. Фестиваль «Вытокі» продолжает тур по Беларуси. 24 июня он стартовал в Мозыре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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