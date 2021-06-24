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Бунт мигрантов в Литве. Пограничники применили слезоточивый газ и стреляли в воздух

24.06.2021 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Литвы. В Литве мигранты устроили бунт, в ответ пограничники применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел вечером 23 июня.

Бунт мигрантов в Литве. Пограничники применили слезоточивый газ и стреляли в воздух

Группа беженцев, размещенная в палаточном лагере, таким образом показала свое недовольство из-за предоставленного им в Литве юридического статуса и назначенных судом ограничений.

Бунт мигрантов в Литве. Пограничники применили слезоточивый газ и стреляли в воздух

Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись требованиям пограничников. Для усмирения бунтующих пришлось использовать слезоточивый газ. Также пограничники дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями.

 
 
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Новости Литвы. В Литве мигранты устроили бунт, в ответ пограничники применили слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел...
 
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