ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси

24.06.2021 23:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важно развивать отношения с восточными партнёрами». Алексей Авдонин о том, как снизить влияние санкций на экономику

Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси

Ограничительные меры затрагивают целые сектора белорусской экономики. Ограничен и доступ капитала на европейский финансовый рынок. По мнению экспертов и парламентариев, такие шаги, направленные на ухудшение экономической ситуации и благосостояния граждан, можно расценивать как очередную попытку дестабилизации внутри страны.

Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси

Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Открываются просто новые возможности, которые нужно грамотно использовать. Да, придется эти связи где-то налаживать, где-то кого-то отодвигать, потому что мы знаем, что рынки практически все заняты. Но у нас есть продукция, которая будет востребована не на одной стороне, значит на другой. Потому что экономика вещь объективная. Поэтому у нас открываются новые возможности. И мы говорим о том, что у нас многовекторная политика. Но если раньше у нас устойчивых было два вектора, то теперь их намного больше становится.

Это уже четвертый пакет санкций в отношении Беларуси со стороны ЕС. Под ограничения сейчас попадают 166 физических лиц и 15 организаций.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вентылятары перадаваць нельга, вязні абліваюцца халоднай вадой над унітазам. Як перажыць спёку за кратамі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by