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Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ограничительные меры затрагивают целые сектора белорусской экономики. Ограничен и доступ капитала на европейский финансовый рынок. По мнению экспертов и парламентариев, такие шаги, направленные на ухудшение экономической ситуации и благосостояния граждан, можно расценивать как очередную попытку дестабилизации внутри страны.
Александр Маркевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это уже четвертый пакет санкций в отношении Беларуси со стороны ЕС. Под ограничения сейчас попадают 166 физических лиц и 15 организаций.
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Раньше у нас было два вектора, теперь их намного больше. Депутат о том, как санкции отразятся на международной политике Беларуси
Новости Беларуси. Брюссель официально ввел новые экономические секторальные санкции против Беларуси. 24 июня их одобрил Совет ЕС, сообщили в программе Новости «24...
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