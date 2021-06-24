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Здесь был единственный в СССР банк данных свойств почвы на ЭВМ. Институту почвоведения и агрохимии НАН Беларуси – 90 лет

24.06.2021 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сотрудники института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси 24 июня принимают поздравления по поводу 90-летнего юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ровно столько лет назад началась эпоха сохранения и повышения плодородия, а также эффективного использования минеральных удобрений.

Здесь был единственный в СССР банк данных свойств почвы на ЭВМ. Институту почвоведения и агрохимии НАН Беларуси – 90 лет

Здесь появился первый и единственный в СССР банк данных агрохимических свойств почв на ЭВМ. На протяжении уже 40 лет спутником сельского хозяйства в Беларуси остаются цифровые технологии. С момента основания нашего государства плодородие почвы отнесено к важнейшему приоритету развития. От программирования урожая до «умных» удобрений в сельском хозяйстве. В чем залог хорошего урожая?

Эксклюзивное интервью с директором института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси смотрите на СТВ в итоговой программе «Неделя» в воскресенье, 27 июня, в 19:30.

 
 
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Новости Беларуси. Сотрудники института почвоведения и агрохимии Национальной академии наук Беларуси 24 июня принимают поздравления по поводу 90-летнего юбилея,...
 
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