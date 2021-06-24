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«И всегда им жарко – и зимой, и летом?» Президент посетил пекарню в Свислочи
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И еще один экспромт главы государства. Рабочий день в местной хлебопекарне прервал важный гость. Впрочем, свислочская земля с радостью встречала Президента хлебом.
– Добрый день.
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Новости Беларуси. Поиск точек роста, социальные показатели и работа предприятий в условиях санкций. Александр Лукашенко 24 июня побывал в Свислочском районе, что в...
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