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Microsoft презентовал операционную систему Windows 11

25.06.2021 06:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Операционная система Windows 11 станет доступна для всех пользователей осенью этого года. В конце этого месяца ее получат участники программы бета-тестирования.

Microsoft презентовал операционную систему Windows 11

Обновления для владельцев лицензий будут бесплатными. Для большинства устройств на Windows 10 обновление до Windows 11 придет в начале 2022 года, передает TUT.by.

Интерфейс Windows 11 станет проще: программисты отказались от некоторых компонентов, а также сделали меньше обновления и повысили производительность ОС.

Меню «Пуск» будет находиться по центру панели задач, также появится отдельная панель виджетов. В стартовом меню вместо «живых плиток» будет находиться список приложений, доступных на компьютере. Большая часть элементов интерфейса будет полупрозрачной и упрощенной, а углы окон — скругленными.

Обновления для ОС стали на 40% меньше по сравнению с Windows 10. А выполняться они будут в фоновом режиме.

 
 
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Операционная система Windows 11 станет доступна для всех пользователей осенью этого года. В конце этого месяца ее получат участники программы бета-тестирования.
 
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