Наездница Карасева, отказавшаяся от ОИ: «У беларусских конников никаких шансов на награды. Почему их включили в делегацию? Не знаю. Может, у НОК много денег?»

– Я не хочу рисковать здоровьем лошади. Путь в Токио очень долгий и тяжелый, вы сами понимаете. Если бы я ехала за медалями, то, возможно, и совершила бы перелет. Но, объективно, я не являюсь претендентом на пьедестал. Поэтому посчитала, что не имеет смысла ехать в Токио в качестве просто участника, при этом еще рискуя здоровьем лошади. Вместо меня могла поехать Оля Сафронова, но она тоже не едет, не знаю почему. В итоге от Беларуси будут только два человека.





– Это Александр Зеленко и Александр Фоминов в троеборье – скажите, у них есть шансы на медали?





– У беларусских конников нет никаких шансов на награды на ОИ, это изначально должен понимать каждый.





– Но ведь НОК сказал, что на Игры отправятся только те, кто может претендовать на высокие места, а Зеленко и Фоминов – в составе делегации.





цитирует Трибуна. – Не знаю, почему так решили. Может, у НОК много денег? –Трибуна.



