ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наездница Карасева, отказавшаяся от ОИ: «У беларусских конников никаких шансов на награды. Почему их включили в делегацию? Не знаю. Может, у НОК много денег?»

25.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Наездница Анна Карасева объяснила, почему отказалась от участия в Олимпийских играх.

– Я не хочу рисковать здоровьем лошади. Путь в Токио очень долгий и тяжелый, вы сами понимаете. Если бы я ехала за медалями, то, возможно, и совершила бы перелет. Но, объективно, я не являюсь претендентом на пьедестал. Поэтому посчитала, что не имеет смысла ехать в Токио в качестве просто участника, при этом еще рискуя здоровьем лошади. Вместо меня могла поехать Оля Сафронова, но она тоже не едет, не знаю почему. В итоге от Беларуси будут только два человека.

– Это Александр Зеленко и Александр Фоминов в троеборье – скажите, у них есть шансы на медали?

– У беларусских конников нет никаких шансов на награды на ОИ, это изначально должен понимать каждый.

– Но ведь НОК сказал, что на Игры отправятся только те, кто может претендовать на высокие места, а Зеленко и Фоминов – в составе делегации.

– Не знаю, почему так решили. Может, у НОК много денег? – цитирует Трибуна.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Принимал Жуков, командовал Рокоссовский. 76 лет назад в Москве прошёл первый парад Победы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by