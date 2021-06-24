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Гродненец, которого судят за оскорбление Ермошиной и Караева, не пришел на суд. Его объявили в розыск

25.06.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 июня в суде Октябрьского района Гродно должно было состояться судебное заседание над гродненцем Андреем Банушкевичем.

 В отношении него возбуждено уголовное дело за оскорбление Лидии Ермошиной и Юрия Караева, рассказывают правозащитники незарегистрированного центра «Весна». В списке потерпевших также есть сотрудница гродненского ОМОН Дарья Мазуркевич. Она, как и остальные потерпевшие, на суд не явились.

Не явился на судебное заседание и обвиняемый. Гособвинитель Георгий Смольский попросил судью Маргариту Ланцевич сделать перерыв в заседании для того, чтобы установить местонахождение Андрея Банушкевича.

Однако после перерыва выяснить причины и обстоятельства, почему обвиняемый не явился на заседание, не удалось. На телефонные звонки мужчина не отвечает, последняя его активность в мессенджерах, сказал Смольский, 14 июня. Гособвинитель предположил, что обвиняемый скрывается от суда и попросил судью Маргариту Ланцевич объявить его в розыск и заключить под стражу, пишет s13.ru

Дело приостановлено на неопределенный срок.
 
Теги: Гродно
 
 
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24 июня в суде Октябрьского района Гродно должно было состояться судебное заседание над гродненцем Андреем Банушкевичем.
 
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